ГПУ скерувала до суду першу справу за неподання е-декларації

Генеральна прокуратура України у середу, 8 лютого, надіслала до суду обвинувальний акт стосовно працівника Державної фіскальної служби, якого підозрює у вчиненні злочину за ст. 366-1 КК України, а саме – в умисному неподанні двох електронних декларацій про доходи.

Це перший обвинувальний акт за такої статтею.

"Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в строк до 01.11.2016 він зобов’язаний подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік та декларацію у зв’язку з припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, умисно їх не подав", - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Окрім того, посадовця також звинувачують у вимаганні хабара у розмірі 10 тис. доларів США за повернення вилучених речей, документів та арештованих паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні, яке розслідувала ДФС.

Нагадаємо, депутати, судді, прокурори, податківці й навіть слідчий НАБУ придбали люксові автівки в обхід лімітів Нацбанку на готівкові розрахунки та фінансового моніторингу - по 149 тисяч гривень. Переконуючи, що їхні автомобілі дійсно коштували таку смішну суму.

Раніше Кабінет міністрів України створив робочу групу, яка замість НАЗК розробить проект порядку проведення перевірки е-декларацій.