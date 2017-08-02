ГПУ скерувала до суду першу справу за неподання е-декларації
Це перший обвинувальний акт за такої статтею.
"Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в строк до 01.11.2016 він зобов’язаний подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік та декларацію у зв’язку з припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, умисно їх не подав", - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Окрім того, посадовця також звинувачують у вимаганні хабара у розмірі 10 тис. доларів США за повернення вилучених речей, документів та арештованих паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні, яке розслідувала ДФС.
Нагадаємо, депутати, судді, прокурори, податківці й навіть слідчий НАБУ придбали люксові автівки в обхід лімітів Нацбанку на готівкові розрахунки та фінансового моніторингу - по 149 тисяч гривень. Переконуючи, що їхні автомобілі дійсно коштували таку смішну суму.
Раніше Кабінет міністрів України створив робочу групу, яка замість НАЗК розробить проект порядку проведення перевірки е-декларацій.
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