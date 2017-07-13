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ГПУ спіймала Держприкордонслужбу на розтраті великої суми грошей з проекту "Стіна"

Розікрали понад 100 млн грн
ГПУ розслідує факт розтрати та привласнення понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів під час виконання робіт по інженерно-технічному облаштуванню україно-російського державного кордону (проект "Стіна").
ГПУ спіймала Держприкордонслужбу на розтраті великої суми грошей з проекту "Стіна" Фото: Leonid Logvynenko / facebook.com

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, факт розтрати коштів виявили департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ спільно з СБУ.

Зазначається, що було виявлено злочинну схему розтрати з подальшим привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг в інтересах Держприкордонслужби України.

Згідно з повідомленням ГПУ, протягом 2016-2017 років внаслідок вищевказаної протиправної діяльності службових осіб ДПСУ та суб’єктів господарської діяльності приватного сектору економіки під час виконання робіт по інженерно-технічному облаштуванню україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО та Криму (проект "Стіна"), шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт та послуг, здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 100 мільйонів гривень.

Наразі проводиться комплекс невідкладних слідчих дій, вилучено речові докази, що підтверджують причетність посадових осіб ДПСУ та вказаних суб’єктів господарювання до здійснення протиправної діяльності.

Досудове розслідування триває.

Минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".

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