ГПУ спіймала Росію на черговій брехні про катастрофу МН17
Про це він написав у Facebook.
"Повідомлення в ЗМІ про нібито намір оприлюднити прізвища міфічних 120 осіб, причетних до збиття малайзійського Боїнгу МН17, не відповідають дійсності та є нічим іншим, ніж спробою російської пропаганди відволікти увагу від звинувачень в смоленській трагедії", - зазначив Єнін.
Заступник генпрокурора додав, що уряди Украіни та Нідерландів продовжують координувати зусилля з метою притягнення винних до відповідальності за вчинення теракту в небі над Донбасом.
Раніше російські ЗМІ поширили інформацію, що 2 січня Нідерланди поширять список причетних до збитття малайзійського літака Boeing над Донеччиною.
ЗМІ зазначали, що слідство встановило 120 осіб, які пов’язані до організації та виконання теракту.
Нагадаємо, малайзійський "Боїнг", на борту якого знаходилися 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.
Представники Росії, виробники "Бука" з концерну "Алмаз-Антей" і сепаратисти відкидають висновки розслідування. Вони стверджують, що літак збили українські військові.
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