ГПУ спростувала інформацію про кримінальну справу проти Супрун
"Генеральна прокуратура не відкривала кримінальні провадження проти в.о. міністра охорони Уляни Супрун. Таким чином, хочу спростувати слова директора НАБУ А. Ситника. ГПУ та МВС лише ведуть перевірку по епізоду транспортування імпортних лікарських засобів територією України за минулі роки. Наголошу ще раз - Уляна Супрун не є фігурантом жодного кримінального провадження", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
28 квітня на форумі "Перша допомога в боротьбі з корупцією в охороні здоров'я" директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник зазначив, що "стосовно Уляни (Супрун - ред.) теж були кримінальні провадження".
Нагадаємо, що на початку року Уляна Супрун скаржилася на тиск з боку правоохоронних органів через передачу всіх закупівель ліків міжнародним організаціям.
Нещодавно виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що ліки та медичні вироби, які виготовлені в Росії, мають потрапили під санкції.
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