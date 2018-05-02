ГПУ "віддала" чотири бурштинові родовища бізнес-партнеру голови Волинської облради

Україна втратила можливість повернути права на розробку чотирьох бурштинових родовищ у Волинській області

Генеральна прокуратура України пропустила терміни звернення до суду щодо незаконної ліцензії комунального підприємства "Волиньприродресурс".

Позов на повернення родовищ у власність держави був надісланий на місяць пізніше встановленого законом терміну. Через це Україна втратила можливість повернути права на розробку чотирьох бурштинових родовищ у Волинській області, - повідомляє ЦПК.

Керівником компанії, яка займалася незаконним видобутком бурштину, є Василь Столяр — бізнес-партнер голови Волинської облради Ігоря Палиці.

Кінцевий термін, коли ГПУ, а саме економічний департамент, очолюваний Володимиром Гуцуляком, відомий більше, як департамент Кононенко-Грановського, мав подати звернення до суду, сплив у вересні 2017 року.

Таким чином, Генеральна прокуратура спеціально не вклалася у визначений законом 6-місячний термін звернення до суду, щоб Україна за законом не змогла повернути ці бурштинові родовища.

Кримінальну справу про видачу "Волиньприродресурс" незаконних дозволів ГПУ закрила 6 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, в березні 2017 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Держгеології при видачі ліцензій на видобуток бурштину КП "Волиньприродресурс".

Сумарна площа чотирьох родовищ становить майже 46 тисяч га, випливає з реєстру ліцензій на користування надрами.