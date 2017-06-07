ГПУ відкриє справу про "держпереворот" за заявою Януковича, - Луценко Раніше Янукович подав до Генпрокуратури заяву про державний переворот

Генеральна прокуратура відкриє кримінальне провадження про держпереворот в Україні за заявою колишнього президента Віктора Януковича.

Фото:112.ua

"Ми розглянемо, зареєструємо у відповідності з чинним законодавством кримінальне провадження про державний переворот, передамо у відповідний підрозділ Генпрокуратури України, вивчимо і приймемо законне обґрунтоване рішення", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко після засідання Регламентного комітету, повідомляє "112 Україна". Нагадаємо, колишній президент України Віктор Янукович вимагає спростування інформації про наявність у нього і екс-прем'єра Миколи Азарова в держбанку більше $ 1,150млрд, відповідний позов був поданий його адвокатом в Печерський районний суд Києва.

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