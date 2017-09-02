За фактом інциденту під посольством Німеччини в Києві ГПУ відкрила кримінальне провадження, - Луценко
"За фактом хуліганських дій біля посольства Німеччини прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Органами столичної прокуратури буде забезпечено повне, об’єктивне та неупереджене розслідування даного факту", - повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.
Нагадаємо. що нардеп від БПП Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.
У Посольстві Німеччини заявили, що шкодують про псування фрагменту Берлінської стіни депутатом від БПП Олексієм Гончаренком і констатують порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
Також представник МЗС Німеччини Мартін Шефер засудив вчинок народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка, який розмалював фрагмент Берлінської стіни на території посольства ФРН у Києві.
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