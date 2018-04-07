ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премій працівникам "Нафтогазу"
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передають "Українські новини".
"Так, почали (кримінальне провадження, - ред.). Питання в тому, чи уповноважена Наглядова рада ухвалювати такі рішення. І чи є у них право призначати премії понад фінансового плану", - сказав він.
Луценко припустив, що провадження відкрито на підставі звернення депутатів Верховної Ради.
Нагадаємо, загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США), що становитиме 46,3 млн дол. США.
Виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У 2016 році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.
У переліку співробітників компанії, котрі отримають премію, - 41 особа, які прямо чи опосередковано зробили значний внесок у досягнення цього результату.
У травні 2018 року мали виплатити першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решта премії виплачуватиметься протягом трьох років за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 млрд доларів).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов