Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премій працівникам "Нафтогазу"

Луценко припустив, що провадження відкрито на підставі звернення депутатів Верховної Ради
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премії керівництву Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" за перемогу у Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром".
ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премій працівникам "Нафтогазу" Фото: unian.ua

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передають "Українські новини".

"Так, почали (кримінальне провадження, - ред.). Питання в тому, чи уповноважена Наглядова рада ухвалювати такі рішення. І чи є у них право призначати премії понад фінансового плану", - сказав він.

Луценко припустив, що провадження відкрито на підставі звернення депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США), що становитиме 46,3 млн дол. США.

Виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У 2016 році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.

У переліку співробітників компанії, котрі отримають премію, - 41 особа, які прямо чи опосередковано зробили значний внесок у досягнення цього результату.

У травні 2018 року мали виплатити першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решта премії виплачуватиметься протягом трьох років за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 млрд доларів).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2018 17:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.