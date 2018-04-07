ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премій працівникам "Нафтогазу"

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премії керівництву Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" за перемогу у Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром".

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передають "Українські новини".

"Так, почали (кримінальне провадження, - ред.). Питання в тому, чи уповноважена Наглядова рада ухвалювати такі рішення. І чи є у них право призначати премії понад фінансового плану", - сказав він.

Луценко припустив, що провадження відкрито на підставі звернення депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США), що становитиме 46,3 млн дол. США.

Виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У 2016 році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.

У переліку співробітників компанії, котрі отримають премію, - 41 особа, які прямо чи опосередковано зробили значний внесок у досягнення цього результату.

У травні 2018 року мали виплатити першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решта премії виплачуватиметься протягом трьох років за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 млрд доларів).