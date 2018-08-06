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ГПУ відкрила провадження через висловлювання депутата Мураєва щодо Сенцова

Підставою для реєстрації провадження став заклик депутата Сергія Пашинського порушити справу щодо Мураєва "через його неправомірні дії"
Генпрокуратура відкрила провадження через заяву народного депутата Євгенія Мураєва щодо українського політв'язня Олега Сенцова.
ГПУ відкрила провадження через висловлювання депутата Мураєва щодо Сенцова Євген Мураєв. Фото: ТВі

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Досудове розслідування кримінального провадження доручено Головному слідчому управлінню СБУ.

Додамо, народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що український політв'язень Олег Сенцов "готував підпали та вибухи" і "для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм".

Нагадаємо, Пашинський закликав відкрити провадження проти Мураєва через заяви про Сенцова.

 

 

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08 06 2018 15:50
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