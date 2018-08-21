ГПУ відкрила провадження проти чиновників, які оплачували послуги Манафорта
"У його процесі лунають свідчення про те, що пан Манафорт отримував кошти за свої консультаційні послуги Янукову і "Партії регіонів" від конкретних політиків України. Є певний перелік цих осіб. Ці особи на той момент були державними службовцями: або народними депутатами, або працівниками Адміністрації президента чи Кабінету міністрів. Згідно з чинним українським законодавством вони не мали права бути розпорядниками будь-яких бізнес-структур, вони мали передати їх в управління третім особам. Тому ми зареєстрували кримінальне провадження щодо ймовірних правопорушень цими держслужбовцями на той момент, які ймовно управляли фірмами й не передали їх в управління третім особам, як цього вимагає українських закон", — повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу.
Державній фіскальній службі доручили провести слідчі дії. За словами генпрокурора, ДФС співпрацюватиме з юрисдикціями, на територіях яких знаходяться здебільшого офшорні компанії, згадані у суді над Манафортом.
Раніше журналіст "Голосу Америки" Руслан Петричка, який був на засіданні суду у справі Манафорта повідомив в ефірі програми "Нині вже" на Громадському, , що Манафорт отримував гроші за консультативні послуги з кіпрських рахунків мільярдера Ріната Ахметова, а також народних депутатів від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна та Бориса Колєснікова.
Раніше повідомлялось, що сторона обвинувачення завершила допит свідків у справі Манафорта. Відтак, упродовж 10 днів 27 свідків дали свідчення щодо ймовірних злочинів Манафорта.
Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.
Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.
У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.
Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.
Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.
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