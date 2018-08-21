ГПУ відкрила провадження проти чиновників, які оплачували послуги Манафорта

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо українських клієнтів екс-глави передвиборчої кампанії Дональда Трампа та колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта, які оплачували послуги політтехнолога, обіймаючи посади держслужбовців.

"У його процесі лунають свідчення про те, що пан Манафорт отримував кошти за свої консультаційні послуги Янукову і "Партії регіонів" від конкретних політиків України. Є певний перелік цих осіб. Ці особи на той момент були державними службовцями: або народними депутатами, або працівниками Адміністрації президента чи Кабінету міністрів. Згідно з чинним українським законодавством вони не мали права бути розпорядниками будь-яких бізнес-структур, вони мали передати їх в управління третім особам. Тому ми зареєстрували кримінальне провадження щодо ймовірних правопорушень цими держслужбовцями на той момент, які ймовно управляли фірмами й не передали їх в управління третім особам, як цього вимагає українських закон", — повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу.

Державній фіскальній службі доручили провести слідчі дії. За словами генпрокурора, ДФС співпрацюватиме з юрисдикціями, на територіях яких знаходяться здебільшого офшорні компанії, згадані у суді над Манафортом.

Раніше журналіст "Голосу Америки" Руслан Петричка, який був на засіданні суду у справі Манафорта повідомив в ефірі програми "Нині вже" на Громадському, , що Манафорт отримував гроші за консультативні послуги з кіпрських рахунків мільярдера Ріната Ахметова, а також народних депутатів від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна та Бориса Колєснікова.

Раніше повідомлялось, що сторона обвинувачення завершила допит свідків у справі Манафорта. Відтак, упродовж 10 днів 27 свідків дали свідчення щодо ймовірних злочинів Манафорта.

Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.

Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.

У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.

Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.

Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.