ПОЛІТИКА НОВИНИУ п'ятницю, 11 січня, заступник генерального прокурора України Євген Єнін прийняв рішення відмовити у видачі Росії члена Правого сектора.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ відмовилася видавати Росії добровольця Правого сектору
Ні один справжній доброволець ніколи не буде відданий в лапи агресора
Фото: з вільних джерел
"Сьогодні було прийнято рішення відмовити у видачі Росії громадянина РФ, члена Правого сектора, якого притягують в РФ до кримінальної відповідальності за участь у війні за незалежність України", - повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Вона зазначила, що як і обіцяв Євген Єнін - ні один справжній доброволець ніколи не буде відданий в лапи агресора.
Нагадаємо, що генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти підозрюваного в розкраданні державних коштів екс-гендиректора держпідприємства "Укрхімтрансаміак" Віктора Бондика.
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11 01 2019 23:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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