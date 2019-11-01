ГПУ відмовилася видавати Росії добровольця Правого сектору

Ні один справжній доброволець ніколи не буде відданий в лапи агресора

У п'ятницю, 11 січня, заступник генерального прокурора України Євген Єнін прийняв рішення відмовити у видачі Росії члена Правого сектора.

"Сьогодні було прийнято рішення відмовити у видачі Росії громадянина РФ, члена Правого сектора, якого притягують в РФ до кримінальної відповідальності за участь у війні за незалежність України", - повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що як і обіцяв Євген Єнін - ні один справжній доброволець ніколи не буде відданий в лапи агресора.

Нагадаємо, що генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти підозрюваного в розкраданні державних коштів екс-гендиректора держпідприємства "Укрхімтрансаміак" Віктора Бондика.