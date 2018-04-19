ГПУ відправила Лавриновича під суд у справі про конституційний переворот 2010 року
Справа стосується так званого конституційного перевороту 2010 року, коли в дію була введена Конституція в редакції 1996 року, що надала президентові більше повноважень, - повідомила прес-служба ГПУ.
За версією слідства, Лавринович у період липня-жовтня 2010 року здійснив дії, спрямовані на захоплення державної влади Віктором Януковичем, у тому числі шляхом ухвалення заходів зі зміни Конституції України, що призвело до розширення повноважень президента України незаконним способом.
Співучасників злочину - колишнього президента Віктора Януковича і колишнього заступника міністра - оголошено в розшук.
Як відомо, Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.
Нагадаємо, Лавриновича арештували на два місяці 15 вересня.
Генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.
Зокрема, їх звинувачують у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади - Верховної Ради, зміни Конституції України через внесення до державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації.
За версією слідства, у 2010 році тодішній міністр юстиції Лавринович дав дозвіл на офіційне опублікування Конституції попередньої редакції, яка розширила повноваження Президента. Зробив він це в обхід голосування у парламенті. У прокуратурі кваліфікували цей факт як захоплення влади. Таку ж підозру висунули і екс-президенту Януковичу.
7 вересня Лавриновичу вручили підозру.
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