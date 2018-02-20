ГПУ встановила лише підрозділ міліції, який міг вбити Нігояна та Жизневського

"Маємо ситуацію, що перші вбивства на сьогоднішній день не розкриті, тобто не встановлені особи, які їх вчинили. Водночас слідство не зупиняється, рухається, і за результатами проведених додаткових експертиз, проведених оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих дій, тобто є поступ стосовно звуження кола підозрюваних, саме зокрема визначення за одним із фактів вбивств підрозділу, працівники якого підозрюються у застосування зброї. Відповідно ця робота залишає надію на те, що цей злочин буде розкритий", - повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк на брифінгу, інформує Громадське.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герой України Михайлу Жизневському, який загинув на Майдані під час Революції Гідності.

Зазначимо, Кабінет Міністрів України заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні.

В організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.