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ГПУ встановила рахунки, на які перевели кошти від оборудок з купівлею вишок Бойка

Луценко розповів про бажання арештувати рахунки
Генпрокуратура встановила 10 рахунків в іноземних банках, на які були переведені кошти від оборудок, проведених під час купівлі самопідіймальних бурових установок В312 і В319 (так званих вишок Бойка).
ГПУ встановила рахунки, на які перевели кошти від оборудок з купівлею вишок Бойка Фото: blackseagas.com

Про це заявив у коментарі журналістам генпрокурор Юрій Луценко, пише "Укрінформ".

"Ми знаємо більше 10 рахунків, на які були переказані кошти, розкрадені з афери з (купівлі - ред.) нафтовидобувних установок", - сказав він.

Луценко розповів, що у січні поточного року ГПУ звернулася до Служби фінансового моніторингу з проханням прослідкувати рух коштів унаслідок закупівлі нафтовидобувних вишок. У результаті відомство звернулося до швейцарських та австрійських правоохоронців з тим, щоб отримати інформацію про рух коштів на певних рахунках у банках цих країн.

"На цей момент ми хочемо отримати арешт цих рахунків. Розуміючи, що кошти з них, найімовірніше, переведені на інші рахунки, ми хочемо отримати рух коштів з цих рахунків", - зазначив генпрокурор, уточнивши, що йдеться про 144 млн доларів.

Нагадаємо, у 2011 році державне підприємство "Чорноморнафтогаз" придбало дві глибоководні бурові платформи вартістю по $400 млн кожна.

У 2013 році норвезька фірма Ferncliff повідомила, що в 2012 році продала бурову установку через свою дочірню фірму безпосередньо "Нафтогазу" за $220 млн, проте у "Нафтогазі" заявляли, що придбали її через Ризьку судноверф за $400 млн.

Міністром енергетики у 2011-му році був теперішній лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, саме через це бурові платформи охрестили "вишками Бойка".

Через анексію Криму обидві вишки перейшли у власність Росії.

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12 03 2018 17:20
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