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ГПУ видала припис про заборону будівництва Музею Революції Гідності, – Пошивайло

Фактично постанова забороняє будь-яке будівництво і облаштування
Музей Революції Гідності сьогодні, 4 липня, отримав припис від департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.
ГПУ видала припис про заборону будівництва Музею Революції Гідності, – Пошивайло Фото: prostir.museum

Про це розповів директор музею Ігор Пошивайло.

"Фактично постанова забороняє будь-які дії: від зміни об'єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень", – цитує Пошивайла "Громадське радіо".

Нагадаємо, на оголошений Кабінетом Міністрів відкритий анонімний конкурс щодо проектів музею та меморіального комплексу надійшло 66 заявок із 12 країн світу. Найкращий проект меморіалу визначили в лютому 2018 року. Друга стадія конкурсу стосувалася проекту самого музею – вже з урахуванням вигляду меморіальної частини. У фіналі змагалися шість проектів. За результатами в номінації "Музей Революції Гідності" першу премію здобув проект "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архітектори – професор Ян Кляйхус (Jan Kleihues) та Йоганнес Кресснер (Johannes Kressner).

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04 07 2018 20:45
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