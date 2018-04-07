ГПУ видала припис про заборону будівництва Музею Революції Гідності, – Пошивайло
Про це розповів директор музею Ігор Пошивайло.
"Фактично постанова забороняє будь-які дії: від зміни об'єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень", – цитує Пошивайла "Громадське радіо".
Нагадаємо, на оголошений Кабінетом Міністрів відкритий анонімний конкурс щодо проектів музею та меморіального комплексу надійшло 66 заявок із 12 країн світу. Найкращий проект меморіалу визначили в лютому 2018 року. Друга стадія конкурсу стосувалася проекту самого музею – вже з урахуванням вигляду меморіальної частини. У фіналі змагалися шість проектів. За результатами в номінації "Музей Революції Гідності" першу премію здобув проект "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архітектори – професор Ян Кляйхус (Jan Kleihues) та Йоганнес Кресснер (Johannes Kressner).
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