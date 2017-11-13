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ГПУ викликає Януковича,Ставицького, Арбузова та Азарова на допит до Києва

17 листопада вони мають з'явитися до слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ
Генпрокуратура України викликала на допит 17 листопада екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова та його сина Олександра, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького та колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.
ГПУ викликає Януковича,Ставицького, Арбузова та Азарова на допит до Києва Фото: vlada.io

Відповідні повістки оприлюднені на сайті відомства. 

Сина Азарова викликають на допит на 13:00, Арбузова – на 14:00; Азарова – на 15:00; Януковича – на 16:00 до слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Різницька 13/15 в рамках одного з кримінальних проваджень від 31 січня 2013 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Оболонський районний суд відсторонив державного адвоката екс-президента Віктора Януковича Максима Гераська.

Суд Європейського союзу виніс рішення за апеляційною скаргою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра щодо санкцій, накладених на них в ЄС у 2015-2016 роках.

Управління з питань міграції главку МВС Росії по Ростовській області продовжило термін дії свідоцтва про надання тимчасового притулку екс-президенту України Віктору Януковичу до 26 жовтня 2018 року.

 

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13 11 2017 14:30
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