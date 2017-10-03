Депутатів Білецького і Левуса викликали на допит у справі про захоплення Луганської ОДА Раніше цих нардепів викликали в Генпрокуратуру відзвітувати про сплату податків

Генеральна прокуратура викликала на допит народних депутатів Андрія Білецького (позафракційного) і Андрія Левуса ("Народний фронт") як свідків у справі про захоплення 2014 року Луганської обласної державної адміністрації.

Андрій Білецький Фото: УНІАН

Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook. Дати допиту і деталей Сарган не повідомила. "Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки в Генеральну прокуратуру у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року", - написала Сарган. Також Сарган уточнила, що "народні депутати О. Ляшко і А. Лозовий викликаються з приводу їхніх електронних декларацій". Нагадаємо, Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох народних депутатів через можливу несплату ними податків. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляв, що його та ще низку депутатів викликають на допит у Генпрокуратуру.

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