Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Депутатів Білецького і Левуса викликали на допит у справі про захоплення Луганської ОДА

Раніше цих нардепів викликали в Генпрокуратуру відзвітувати про сплату податків
Генеральна прокуратура викликала на допит народних депутатів Андрія Білецького (позафракційного) і Андрія Левуса ("Народний фронт") як свідків у справі про захоплення 2014 року Луганської обласної державної адміністрації.
Депутатів Білецького і Левуса викликали на допит у справі про захоплення Луганської ОДА Андрій Білецький Фото: УНІАН

Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Дати допиту і деталей Сарган не повідомила.

"Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки в Генеральну прокуратуру у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року", - написала Сарган.

Також Сарган уточнила, що "народні депутати О. Ляшко і А. Лозовий викликаються з приводу їхніх електронних декларацій".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох народних депутатів через можливу несплату ними податків.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляв, що його та ще низку депутатів викликають на допит у Генпрокуратуру.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2017 10:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.