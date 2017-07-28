ГПУ викрила конвертцентр з обігом близько 34 млн гривень, яким керували з Донецька

Генеральна прокуратура викрила конвертаційний центр з обігом майже 34 мільйони гривень у рамках розслідування кримінальної справи про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

Зазначається, що група осіб надавала "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів господарювання реального сектору економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у здійсненні операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю.

Для цього використовувалися фіктивні суб'єкти господарської діяльності та підконтрольні їм нерезиденти.

До складу групи входили переважно жителі Донецької області, причому частина з них постійно перебувала на тимчасово підконтрольних територіях - в Донецьку, і звідти дистанційно здійснювала фінансові операції.

Під час 13 обшуків у Києві вилучено 21 печатку залучених до злочинної схеми українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (у доларах США, євро, російських рублях та гривні) на загальну суму близько 34 млн гривень. Також заарештовані банківські рахунки транзитних СГД.

Вирішується питання про вилучення та накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (професійне обладнання для готелів і ресторанів) вартістю понад 90 млн гривень, яке, ймовірно, ввезли на митну територію України з порушенням вимог чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.