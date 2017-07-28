Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

ГПУ викрила конвертцентр з обігом близько 34 млн гривень, яким керували з Донецька

В рамках розслідування проведено 13 обшуків
Генеральна прокуратура викрила конвертаційний центр з обігом майже 34 мільйони гривень у рамках розслідування кримінальної справи про ухилення від сплати податків.
ГПУ викрила конвертцентр з обігом близько 34 млн гривень, яким керували з Донецька Фото: lifedon.com.ua

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

Зазначається, що група осіб надавала "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів господарювання реального сектору економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у здійсненні операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю.

Для цього використовувалися фіктивні суб'єкти господарської діяльності та підконтрольні їм нерезиденти.

До складу групи входили переважно жителі Донецької області, причому частина з них постійно перебувала на тимчасово підконтрольних територіях - в Донецьку, і звідти дистанційно здійснювала фінансові операції.

Під час 13 обшуків у Києві вилучено 21 печатку залучених до злочинної схеми українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (у доларах США, євро, російських рублях та гривні) на загальну суму близько 34 млн гривень. Також заарештовані банківські рахунки транзитних СГД.

Вирішується питання про вилучення та накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (професійне обладнання для готелів і ресторанів) вартістю понад 90 млн гривень, яке, ймовірно, ввезли на митну територію України з порушенням вимог чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2017 21:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.