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ГПУ викрила розтрату 7 млн грн при оплаті за опалення в'язниць

Одна і та ж енергетична компанія наживалася на колоніях в Одеській і Львівській областях
Генеральна прокуратура України розкрила схему розтрати мільйонів гривень державних коштів адміністраціями виправних колоній в Одеській і Львівській областях.
ГПУ викрила розтрату 7 млн грн при оплаті за опалення в Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

"Генпрокуратура викрила схему багатомільйонного розкрадання бюджетних коштів адміністраціями виправних колоній в Одеській і Львівській області. Одна і та ж енергетична компанія в змові з представниками виправних колоній виставляла рахунки за нібито поставлену електроенергію", - повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, встановлено, що посадові особи однієї з установ виконання покарань Одеської області уклали з ТОВ договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти. Надалі за попередньою змовою з керівником ТОВ вони систематично вносили до актів приймання-передачі свідомо неправдиві відомості про завищені обсяги поставленої теплоенергії, внаслідок чого держустанові завдано збитків на суму понад 5 млн грн.

Аналогічні порушення виявлені при постачанні теплової енергії і в установи виконання покарань Львівської області, де сума збитків перевищила 2 млн грн.

За вказаними фактами порушено кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення).

Нагадаємо, поліція виявила привласнення 5,6 млн гривень коштів державного бюджету під час постачання прострочених продуктів у дитячі садки і школи в Києві.

 
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05 04 2018 19:20
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