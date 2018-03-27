ГПУ вивчає зв'язки Медведчука із Савченко й Рубаном

"Ми прекрасно розуміємо, що Рубан і Савченко, навіть якщо б їм вдалося завербувати цілий полк спецназу, не могли б діяти окремо від якогось більш глобального плану"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ є запитання до діяльності "Українського вибору" як центру антиукраїнської пропаганди.

"У нас є запитання до діяльності "Українського вибору" як центру антиукраїнської пропаганди. За 2 тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко СБУ, військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських кубел, які за гроші Москви, які ми вилучили, за планами Москви, які ми також із завданями вилучили, в Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність на території України...

Центром таких дій, за багатьма даними, може бути партія, яка називається "Український вибір", яку очолює пан Медведчук. І ми дійсно цим займаємось понад рік", - сказав Луценко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Друга частина, більш серйозна, це йомовірна причетність самого пана Медведчука до діяльності і Рубана, і Савченко. Ми вивчаємо їхні ймовірні контакти. Ми прекрасно розуміємо, що Рубан і Савченко, навіть якщо б їм вдалося завербувати цілий полк спецназу, не могли б діяти окремо від якогось більш глобального плану. І я особисто вважаю, що події по дестабілізації столичних вулиць під час перекриття центральних магістралей, спроб штурму Жовтневого палацу тощо, які демонстрували прихильники Саакашвілі, були частиною плану по дестабілізації", - додав генпрокурор.

"Ймовірно, теракт в центрі столиці мав би потягнути за собою наступ російсько-терористичних військ, в обозі яких рухався би наш "легітимний" Янукович. Те, що є якийсь глобальний план по зміні, усуненню конституційного ладу в Україні, я упевнений - існує. І ми шукаємо цей мозковий центр", - резюмував Луценко.

Раніше в громадському русі "Український вибір - Право народу" заявили, що розцінюють як провокацію і маніпуляцію спробу пов'язати справу "Савченко-Рубана" з цим рухом і його лідером Віктором Медведчуком.