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ГПУ й СБУ обшукують головний офіс "Укрзалізниці"

Компанія заявляє про своє повне сприяння роботі правоохоронців
Генеральна прокуратура України спільно з СБУ проводить обшук в головному офісі "Укрзалізниці".
ГПУ й СБУ обшукують головний офіс "Укрзалізниці" СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

"Зараз у приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця", за адресою вулиця Тверська, 5, співробітниками Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України за сприяння Департаменту безпеки товариства проводяться слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями", - повідомляє прес-служба УЗ.

Компанія заявляє, що готова до повної співпраці з правоохоронцями, створює всі умови для їх роботи і зацікавлена в викорінення будь-яких протиправних явищ в роботі компанії.

Видання "Економічна правда", посилаючись на співрозмовника в компанії, повідомляє, що обшук проводиться у члена правління Сергія Михальчука.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про необхідність змінити топ-менеджера публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця", керівника пасажирського сектору "Укрзалізниці", члена правління ПАТ Сергія Михальчука.

Відзначимо, що Михальчук був призначений на посаду члена правління "Укрзалізниці" в 2016 році. У січні 2017 року Омелян під час круглого столу в Інституті Горшеніна заявив, що призначення Михальчука на цю посаду пролобіював народний депутат Ярослав Дубневич.

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12 04 2018 11:16
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