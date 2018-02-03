ГПУ й СБУ просять розслідувати дії Кабміну через ініціативу відключити газ у школах і дитсадках
"Сьогодні всіх шокувала новина про те, що країна змушена економити газ - школи і садки будуть закриті до 6 березня. Незважаючи на осінні заяви Гройсмана і Насалика про те, що запасів газу для опалювального сезону вистачить, сьогодні ми дізналися, що це неправда. Тому вимагаємо від Генпрокуратури та СБУ розслідувати дії посадових осіб, через яких країна в 15-градусні морози виявилася без газу. Винні в цій недбалості мають бути покарані, а уряд має терміново відзвітувати про плани виходу з цієї ситуації", - наводить коментар співголови "Нашого краю" Олександра Мазурчака прес-служба партії.
Він наголосив, що "Наш край" вимагає термінового звіту уряду у Верховній Раді щодо плану дій виходу з цієї критичної ситуації, а також наголосив, що нинішні дії уряду із економії газу в школах і дитсадках свідчать про повну некомпетентність чиновників і провал опалювального сезону.
"Економію газу почали одразу зі шкіл і дитячих садочків. Понад тиждень навчальні заклади не опалюватимуть. Зниження температури в навчальних закладах може призвести до виморожування закладів нижче допустимої санітарної норми. І це значить, що діти повернуться в холодні класи і групи. А потім будемо їх лікувати від застуди", - додав Мазурчак.
Співголова партії нагадав, що ще у вересні 2017 року прем'єр-міністр відзвітував про повну готовність до опалювального сезону.
"Сьогодні потрібно змусити чиновників, які надавали неправдиву інформацію, відповідати за свої слова. У нас виникає логічне запитання: куди зник газ? Особливо, якщо врахувати той факт, що у нас була тепла зима", - резюмував Мазурчак.
Нагадаємо, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.
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