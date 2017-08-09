ГПУ за вісім місяців 2017 року викрила на хабарництві 13 осіб
Суми викритих хабарів становлять 3 мільйони гривень і 5 мільйонів доларів, йдеться у звіті ГПУ, оприлюдненому в п'ятницю, 8 вересня.
Семи затриманим хабарникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави за все на суму понад 132,1 мільйона гривень.
"У поточному році спостерігається позитивна тенденція до покращення ефективності досудового розслідування в слідчих підрозділах регіональних прокуратур.
Незважаючи на те, що за час реформування органів прокуратури штатна чисельність слідчих підрозділів регіональних прокуратур зменшилася майже втричі, навантаження на слідчих прокуратури та наглядових прокурорів постійно зростає", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що в Чернівецькій області затримали начальника об'єднаної державної податкової інспекції ДФС за вимагання хабара розміром 1 млн грн.
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