Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ГПУ за вісім місяців 2017 року викрила на хабарництві 13 осіб

Суми викритих хабарів становлять 3 мільйони гривень і 5 мільйонів доларів
Співробітники Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за вісім місяців 2017 року викрили та затримали 13 осіб під час отримання хабара.
ГПУ за вісім місяців 2017 року викрила на хабарництві 13 осіб Фото: vlada.io

Суми викритих хабарів становлять 3 мільйони гривень і 5 мільйонів доларів, йдеться у звіті ГПУ, оприлюдненому в п'ятницю, 8 вересня.

Семи затриманим хабарникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави за все на суму понад 132,1 мільйона гривень.

"У поточному році спостерігається позитивна тенденція до покращення ефективності досудового розслідування в слідчих підрозділах регіональних прокуратур.

Незважаючи на те, що за час реформування органів прокуратури штатна чисельність слідчих підрозділів регіональних прокуратур зменшилася майже втричі, навантаження на слідчих прокуратури та наглядових прокурорів постійно зростає", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області затримали начальника об'єднаної державної податкової інспекції ДФС за вимагання хабара розміром 1 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 20:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.