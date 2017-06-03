НОВИНИГенеральна прокуратура України заблокувала банківські рахунки сина екс-президента Віктора Януковича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ заблокувала банківські рахунки сина Януковича
Інформація про зняття арешту з рахунків у суді надійшла від працівників банку
Олександр Янукович. Фото: dt.ua
"Зняття арешту з рахунків Януковича-молодшого не сталося. ГПУ спільно з Держфінмоніторингом відразу заблокували кошти на рахунках банку. Вдячні небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арешту з рахунків у суді", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.
Нагадаємо, що 24 лютого Міжнародний інвестиційний банк заблокував 312,5 млн грн, що належать Олександру Януковичу і надійшли на рахунок в банку.
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06 03 2017 19:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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