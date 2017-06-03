ГПУ заблокувала банківські рахунки сина Януковича

Інформація про зняття арешту з рахунків у суді надійшла від працівників банку

Генеральна прокуратура України заблокувала банківські рахунки сина екс-президента Віктора Януковича.

"Зняття арешту з рахунків Януковича-молодшого не сталося. ГПУ спільно з Держфінмоніторингом відразу заблокували кошти на рахунках банку. Вдячні небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арешту з рахунків у суді", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

Нагадаємо, що 24 лютого Міжнародний інвестиційний банк заблокував 312,5 млн грн, що належать Олександру Януковичу і надійшли на рахунок в банку.