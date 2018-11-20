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ГПУ заборонила оприлюднювати вирок у справі про "вбивство" Бабченка

Вирок Борису Герману винесли 30 серпня, але досі не оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень
Генеральна прокуратура України заборонила оприлюднювати вирок бізнесменові Борису Герману, засудженому за організацію і підготовку вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.
ГПУ заборонила оприлюднювати вирок у справі про "вбивство" Бабченка Фото: ukrinform.ua

Про це йдеться у відповіді відомства на запит "Українських Новин".

Вирок Герману винесли 30 серпня, але досі не оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень. Генпрокуратура стверджує, що це зробили з метою забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

"Роз'яснюємо, що статтею 25 закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" заборонено розголошення відомостей про заходи безпеки. Розголошення таких відомостей особами, які прийняли рішення про ці заходи, або особами, які їх здійснюють, тягне за собою дисциплінарну відповідальність, а у випадках, коли розголошення таких відомостей спричинило тяжкі наслідки, – кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством", – йдеться у відповіді відомства.

Хто і коли виніс постанову про застосування заходів безпеки до фігурантів цього кримінального провадження, не зазначено.


Фото: ukranews.com

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20 11 2018 23:58
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