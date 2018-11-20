ГПУ заборонила оприлюднювати вирок у справі про "вбивство" Бабченка

Про це йдеться у відповіді відомства на запит "Українських Новин".

Вирок Герману винесли 30 серпня, але досі не оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень. Генпрокуратура стверджує, що це зробили з метою забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

"Роз'яснюємо, що статтею 25 закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" заборонено розголошення відомостей про заходи безпеки. Розголошення таких відомостей особами, які прийняли рішення про ці заходи, або особами, які їх здійснюють, тягне за собою дисциплінарну відповідальність, а у випадках, коли розголошення таких відомостей спричинило тяжкі наслідки, – кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством", – йдеться у відповіді відомства.