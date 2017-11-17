ГПУ забрала у НАБУ справу про фальшування НАЗК та передала СБУ, - Найєм

Луценко каже, що кримінальне провадження передали від НАЗК до СБУ для уникнення конфлікту інтересів у слідчих діях підлеглих

Кримінальне провадження щодо керівництва НАЗК за фактами, оприлюдненими керівником одного із департаментів Нацагентства із запобігання корупції Ганною Соломатіною, забрали з НАБУ і передали в СБУ. Це зробили за рішенням генерального прокурора Юрія Луценко.

"На ділі це означає, що в подальшому всі процесуальні дії по цій справі, в тому числі, обшуки в НАЗК, виїмка документів, допити співробітників агентства і адміністрації президента будуть проводити співробітники Служби безпеки", - повідомляє народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

Він підкреслює, що такі дії є прямим порушенням Кримінально-процесуального кодексу та прямим конфліктом інтересів.

"Мало того, що це є прямим порушенням Кримінально-процесуального кодексу, це ще і прямий конфлікт інтересів, якого в Генпрокуратурі не побачили. Нагадаю, серед іншого колишній співробітник НАЗК повідомляла, що Нацагентство щодо запобігання корупції безпосередньо курується співробітниками адміністрації президента", - зазначив він.

Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував оприлюднену інформацію і заявив, що кримінальне провадження передали від НАЗК до СБУ для уникнення конфлікту інтересів у слідчих діях підлеглих.

За його словами, Соломатіна раніше заявила про маніпуляції з перевіркою у глави, одного з керівників НАБУ.

"Для уникнення конфлікту інтересів у слідчих діях підлеглих йому детективів САП звернулася до мене щодо зміни підслідності за СБУ. Я вважаю, що це правильно", - зазначив Луценко.

Також він додав, що заяви Соломатіної "про її звернення до ГПУ не відповідають дійсності".

Нагадаємо, що 14 листопада Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.

Зазначимо, що на початку листопада НАЗК склало протокол про корупцію на голову НАБУ Артема Ситника. Агентство заявило, що Ситник видав довіреність на представлення його інтересів у суді керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку. Таким чином, як стверджує агентство, глава НАБУ задіяв державний ресурс в особистих цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію і документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства.

Після цього, НАБУ викликало главу НАЗК Наталю Корчак на допит у так званій "справі про паркомісця" (в грудні 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на паркомісці Корчак паркується машина, якої немає в її декларації).

Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.