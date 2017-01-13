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ГПУ закрила справу проти депутата, який задекларував 133 млн грн готівки, - ДОКУМЕНТ

Руслан Демчак надав довідки про сплату податків
Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти нардепа від БПП Руслана Демчака, порушене за підозрою в ухилянні від сплати податків після того, як депутат вказав в електронній декларації, що зберігає 133 млн грн готівкою.
ГПУ закрила справу проти депутата, який задекларував 133 млн грн готівки, - ДОКУМЕНТ Руслан Демчак. Фото: Politrada.com

Демчак у своєму Facebook виклав відповідь ГПУ на свій запит.

"Для тих, хто відстежує питання мого е-декларування та перевірки правдивості наданих даних, повідомляю, що пройшов перевірку Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної служби України на предмет сплати податків на доходи, зазначені в е-декларації. Надав усі декларації і платіжки зі сплати податку на доходи фізичних осіб, починаючи з 2007 року. Результатом перевірки є підтвердження відсутності скоєння кримінального правопорушення. Кримінальне провадження через відсутність події злочину закрито", - зазначив нардеп.


Документ: facebook.com/ruslan.demchak

Нагадаємо, що в грудні Генеральна прокуратура почала розслідувати можливе ухилення від сплати податків п'ятьма депутатами Верховної Ради - Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційний блок"), Русланом Демчаком (фракція "Блок Петра Порошенка"), Геннадієм Бобовим (група "Відродження"), Олександром Супруненком і В'ячеславом Константиновським (обидва - позафракційні).

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13 01 2017 13:25
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