ГПУ закрила справу проти депутата, який задекларував 133 млн грн готівки, - ДОКУМЕНТ
Демчак у своєму Facebook виклав відповідь ГПУ на свій запит.
"Для тих, хто відстежує питання мого е-декларування та перевірки правдивості наданих даних, повідомляю, що пройшов перевірку Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної служби України на предмет сплати податків на доходи, зазначені в е-декларації. Надав усі декларації і платіжки зі сплати податку на доходи фізичних осіб, починаючи з 2007 року. Результатом перевірки є підтвердження відсутності скоєння кримінального правопорушення. Кримінальне провадження через відсутність події злочину закрито", - зазначив нардеп.
Документ: facebook.com/ruslan.demchak
Нагадаємо, що в грудні Генеральна прокуратура почала розслідувати можливе ухилення від сплати податків п'ятьма депутатами Верховної Ради - Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційний блок"), Русланом Демчаком (фракція "Блок Петра Порошенка"), Геннадієм Бобовим (група "Відродження"), Олександром Супруненком і В'ячеславом Константиновським (обидва - позафракційні).
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