ГПУ закрила справу проти екс-гендиректора "Укрхімтрансаміаку" Бондика
Відзначають, що в грудні 2018 року адвокати попросили суд зняти арешт у швейцарському банку з рахунків компанії Spess Asset Management B. V., кінцевим бенефіціаром якої є Бондик. У мотивувальній частині клопотання захист вказав, що кримінальне провадження проти їхнього клієнта закрив прокурор ГПУ, повідомляють "Українські новини".
"Постановою прокурора 4-го відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту бюро розслідувань ГПУ молодшого радника юстиції А. Паршутіна від 22 листопада 2018 року кримінальне провадження № 12013110000001296 проти підозрюваного в частині здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) КК України, закрито в зв'язку з встановленою відсутністю в діянні складу кримінального злочину", - йдеться у матеріалах суду.
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Адвокат вказав, що прокурор, закриваючи справу проти Бондика, не зняв арешт з його майна і попросив суд зробити це. Суд задовольнив це прохання і зняв арешт з банківських рахунків екс-гендиректора "Укрхімтрансаміаку".
Прокурори не заперечували проти задоволення заявлених адвокатом клопотань про скасування арешту.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.
Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено 2001 року шляхом об'єднання транзитерів аміаку.
Гендиректор "Укрхімтрансаміаку" Віктор Бондик був звільнений 15 червня 2016 року у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.
Віктор Бондик став гендиректором "Укрхімтрансаміаку" в лютому 2007 року. Він - молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика. Сам Віктор Бондик був депутатом від Партії регіонів у Донецькій облраді.
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