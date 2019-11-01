ГПУ закрила справу проти екс-гендиректора "Укрхімтрансаміаку" Бондика

Арешт з його рахунків у Швейцарії знято

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти підозрюваного в розкраданні державних коштів екс-гендиректора держпідприємства "Укрхімтрансаміак" Віктора Бондика.

Відзначають, що в грудні 2018 року адвокати попросили суд зняти арешт у швейцарському банку з рахунків компанії Spess Asset Management B. V., кінцевим бенефіціаром якої є Бондик. У мотивувальній частині клопотання захист вказав, що кримінальне провадження проти їхнього клієнта закрив прокурор ГПУ, повідомляють "Українські новини".

"Постановою прокурора 4-го відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту бюро розслідувань ГПУ молодшого радника юстиції А. Паршутіна від 22 листопада 2018 року кримінальне провадження № 12013110000001296 проти підозрюваного в частині здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) КК України, закрито в зв'язку з встановленою відсутністю в діянні складу кримінального злочину", - йдеться у матеріалах суду.

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Адвокат вказав, що прокурор, закриваючи справу проти Бондика, не зняв арешт з його майна і попросив суд зробити це. Суд задовольнив це прохання і зняв арешт з банківських рахунків екс-гендиректора "Укрхімтрансаміаку".

Прокурори не заперечували проти задоволення заявлених адвокатом клопотань про скасування арешту.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.