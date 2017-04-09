ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно міністра фінансів України Олександра Данилюка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ закрила справу проти глави Мінфіну Данилюка
Рішення закрити справу прийняли ще 30 серпня
Олександр Данилюк. Фото: zn.ua
Про це Громадському повідомили джерела в уряді.
Видання "РБК-Україна" також опублікувало копію документу, достовірність якого підвердили у Міністерстві фінансів.
Згідно з повідомленням, рішення закрити справу прийняли ще 30 серпня.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.
Згодом Олександр Данилюк заявив про лобіювання якнайшвидшого розслідування можливої несплати ним податків. На початку серпня урядовець подав апеляційну скаргу та просить фіскальну службу перевірити його податки.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 09 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles