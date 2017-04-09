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ГПУ закрила справу проти глави Мінфіну Данилюка

Рішення закрити справу прийняли ще 30 серпня
Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно міністра фінансів України Олександра Данилюка.
ГПУ закрила справу проти глави Мінфіну Данилюка Олександр Данилюк. Фото: zn.ua

Про це Громадському повідомили джерела в уряді.

Видання "РБК-Україна" також опублікувало копію документу, достовірність якого підвердили у Міністерстві фінансів.

Згідно з повідомленням, рішення закрити справу прийняли ще 30 серпня.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Згодом Олександр Данилюк заявив про лобіювання якнайшвидшого розслідування можливої ​​несплати ним податків. На початку серпня урядовець подав апеляційну скаргу та просить фіскальну службу перевірити його податки.

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04 09 2017 21:40
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