ГПУ заперечує зникнення $156,8 млн з арештованих рахунків компанії Онищенка

Генеральна прокуратура заперечує зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

"Гроші є. Зазначені кошти "Ощадбанк" перерахував на рахунки Державної казначейської служби. Надалі Верховна Рада вирішила долю цих грошей, визначивши їх цільове використання", - сказав на брифінгу заступник генерального прокурора Євгеній Єнін, передають "Українські Новини".

"На цьому тлі нам незрозуміла позиція НАБУ щодо допитів керівництва "Ощадбанку", оскільки інформацію про ці кошти можна було отримати шляхом звернення в казначейську службу. Оцінку діям НАБУ повинна дати Спеціалізована антикорупційна прокуратура", - додав Єнін.

Прокурор продемонстрував лист "Ощадбанку" про перерахування грошей Онищенка в Держказначейство.

Раніше в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, зникли.Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.