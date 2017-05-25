ГПУ запевнила, що гроші Януковича вже надійшли в держбюджет, - ДОКУМЕНТ

На рахунок, відкритий у національній валюті за кодом "Конфісковані кошти за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення", 28 квітня 2017 року надійшло 1 854 093 гривні

Генеральна прокуратура показала документ, який свідчить, що конфісковані в оточення екс-президента Віктора Януковича $1,1 мільярда вже зараховані до держбюджету.

"Згідно із випискою банку, отриманою казначейством 3 травня, 28 квітня до держбюджету на рахунок в "Ощадбанку" було зараховано 1 117 273 660 доларів на виконання вироку Краматорського суду Донецької області від 28 березня у справі №234/4135/17", - йдеться у відповіді Державної казначейської служби на запит Генпрокуратури, яка є в розпорядженні "Української правди".



Фото: "Українська правда"

Крім того, зазначають у відомстві, на рахунок, відкритий у національній валюті за кодом "Конфісковані кошти за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення", 28 квітня 2017 року надійшло 1 854 093 гривні.

Повідомляється також, що на казначейському рахунку станом на 27 лютого 2014 року знаходилося 108 134 гривні, а станом на 22 травня 2017 року там вже було 46 258 986 287 грн.

При цьому заступник керівника Нацбанку Олег Чурій заявив на брифінгу, що тепер з рахунку казначейства в "Ощадбанку" конфісковані долари мають надійти на рахунки казначейства в НБУ і стати часткою міжнародних резервів. "Вони сьогодні знаходяться на рахунку казначейства. Ми очікуємо отримати ці кошти в найближчий час. Ми вважаємо, що ці кошти мають надійти на рахунки казначейства Національного банку і бути зараховані в міжнародні резерви", - сказав він.

Нагадаємо, низка кіпрських компаній оскаржили рішення Краматорського міського суду Донецької області про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича.

Згодом Апеляційний суд Донецької області відмовив у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 млрд доларів за матеріалами апеляційної скарги адвокатів, які є представниками підприємств-нерезидентів злочинної організації Віктора Януковича.