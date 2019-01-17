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ГПУ завершила розслідування щодо Арбузова

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження справа буде передана до суду
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінального провадження щодо розтрати 220 мільйонів гривень Нацбанку його екс-головою і екс-віце-премєром Сергієм Арбузовим.
ГПУ завершила розслідування щодо Арбузова Сергій Арбузов. Фото: job-sbu.org

"Департаментом міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершено досудове розслідування справи колишнього Голови Національного банку України та першого Віце-прем'єр-міністра України Арбузова, якому інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 млн грн", - написав очільник  Генпрокуратури у Facebook.

Він зазначив, що після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження справа буде передана до суду.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва скасував постанову прокурора Генпрокуратури про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу "БТБ".

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17 01 2019 11:38
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