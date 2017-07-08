ГПУ завершила розслідування у справі мера Бучі

Федорука і колишніх начальників відділу Держкомзему Бучі підозрюють у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду та зміні цільового призначення

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо міського голови Бучі Анатолія Федорука.

Федорука і колишніх начальників відділу Держкомзему Бучі підозрюють у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду та зміні цільового призначення.

Слідство встановило, що службовці протягом 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею понад 80 гектарів, що завдало збитків державі на загальну суму 400 мільйонів гривень.

"За результатами відкриття прокурором матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їхнім захисникам вручать обвинувальний акт, який найближчим часом спрямується на розгляд до суду", - ідеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на 3-6 років. Окрім Федорука у відчуженні лісу підозрюють міськголову Ірпеня Карплюка.

Зазначимо, у січні Апеляційний суд залишив у силі раніше обраний меру Бучі Анатолію Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

21 липня Генеральна прокуратура України провела обшуки у міського голови міста Буча Київської області Анатолія Федорука. Згодом, в ході обшуку, було знайдено задокументовані докази земельних махінацій.