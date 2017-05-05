ГПУ зобов'язали зайнятися нагородною зброєю, яку роздає Аваков

Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру зареєструвати кримінальне провадження за фактами порушень міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим законодавства при врученні нагородної вогнепальної зброї.

ГПУ зобов'язали провести розслідування викладених фактів у повному обсязі, як це передбачено чинним Кримінально-процесуальним кодексом.

Суд відхилив аргументи представників ГПУ, що пояснили небажання реєструвати кримінальне провадження "не викладеними в повному обсязі елементами складу злочину".

"Закон не покладає на заявника обов'язок повністю відтворювати в заяві або повідомленні про кримінальне правопорушення всі елементи складу злочину, досить викладення об'єктивних ознак злочину", – йдеться в рішенні суду за заявою "Українських новин".

Аваков роздає нагородну зброю, посилаючись на Дисциплінарний статут Збройних сил.

У преамбулі статуту Збройних сил чітко прописано, на кого він поширюється: військовослужбовців, військовослужбовців запасу, прикордонників, СБУ й тощо, – але не на голову МВС і цивільних осіб.

У МВС існує свій "Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ", він дозволяє вручати нагородну вогнепальну зброю винятково "особам керівного складу органів внутрішніх справ".

Обмежувальну норму було внесено в Дисциплінарний статут у 2006 році, щоб припинити роздачу нагородної зброї міністрами внутрішніх справ особам, яким ця нагорода не належить.

У 2015 році Аваков видав наказ про затвердження нової редакції Положення про відомчу заохочувальну нагороду МВС "Вогнепальна зброя", де замість Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ послався на Дисциплінарний статут ЗСУ. Однак наказ міністра не може скасовувати норму статуту, що має чинність закону й приймається парламентом.

Як посадова особа Аваков зобов'язаний діяти лише на підставі, у межах повноважень і способом, передбаченим Конституцією й законами – тобто за статутом МВС.

Тому нагородження зброєю цивільних осіб є перевищенням Аваковим наданих йому законом посадових повноважень, оскільки його дії явно виходять за межі наданих йому законом прав і повноважень, вважає заявник.

Редакція "Українських новин" виклала аргументи в заяві про вчинення злочину, спрямованій 9 лютого 2017 року в Генпрокуратуру, й в зверненні на ім'я генпрокурора Юрія Луценка.

У ГПУ відмовилися реєструвати заяву, перенаправивши її в прокуратуру Києва. Прокуратура Києва також відмовилася реєструвати документ, указавши, що в заяві відсутні "достатні дані про вчинення злочини за викладеними обставинами".

Редакція виграла суди всіх інстанцій у міністерства, намагаючись отримати списки нагороджених, але Аваков їх завзято приховує, ігноруючи рішення судів. Замість списків нагороджених Українські Новини отримують лише відписки МВС.

"Можливо, у прокуратурі знайдеться сміливий слідчий, що ризикне виконати рішення суду й почне розслідувати незаконну роздачу зброї Аваковим", – заявив директор інформагентства "Українські новини" Денис Іванеско.

Раніше Аваков заявив, що Міністерство внутрішніх справ вручило 2,2 тисячі одиниць нагородної вогнепальної зброї.

Нагадаємо, народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський стріляв у В'ячеслава Хімікуса зі зброї, яку йому подарував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.