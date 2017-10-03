ГПУ звинуватила екс-генконсула Грузії в Одесі у заволодінні державними коштами

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Тимуру Нішніанідзе, який є соратником лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Його звинувачують в заволодінні державними коштами та відмивання грошей (ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу), повідомляє сайт ГПУ.

У період з червня 2012-го по листопад 2013 року Нішніанідзе нібито подав у податкову документи на відшкодування співробітникам консульства як іноземцям понад 17 млн грн податку на додану вартість за придбаний товар у магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen в Києві та Одесі.

Втім, прокуратура підрахувала, що з таким відшкодуванням загальна сума придбання мала становити близько 100 млн гривень, або 12 млн доларів за тодішнім курсом.

Сам Нішніанідзе отримав 4 млн гривень відшкодування. Прокуратура стверджує, що один мільйон йому відшкодували за здійснення покупок, коли його не було в Україні, і що частина закупів нібито була здійснена в ТОВ "Майстер Компані", ТОВ "Еверест 1", ТОВ "ФФ Україна", які в той час не працювали.

Прокуратура вимагатиме арешту Нішніанідзе.

Колишній консул у Facebook написав, що близько першої години ночі його зупинили на трасі "Одеса - Київ" і спробували вручити підозру без адвоката і перекладача.

Соратниця Саакашвілі Соломія Бобровська своєю чергою у Facebook стверджує, що Нішніанідзе вирішили "покарати" за членство в команді екс-губернатора Одеської області.

Відзначимо, що навесні 2016 року в робочому кабінеті і будинку Нішніанідзе проводили обшуки.