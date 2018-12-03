ГПУ оголосила про підозру голові і 18 суддям Конституційного суду Росії в пособництві в анексії Криму

Судді мають з'явитися на допит у Головну військову прокуратуру 13 та 19 березня

Генпрокуратура повідомила про підозру голові і 18 суддям Конституційного суду Росії у пособництві в анексії Криму.

Повідомлення про підозру було складене 1 березня і доставлене кур'єрською поштою 6 березня. Тепер судді мають з'явитися у Головну військову прокуратуру для проведення слідчих дій 13 та 19 березня 2018 року, - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Суддів підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків).

"Судді КС РФ, діючи за попередньою змовою групою із представниками влади та Збройних Сил РФ, як пособники у вчиненні останніми посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, грубо знехтувавши порядком розгляду та вимогами російського законодавства та міжнародних зобов’язань Російської Федерації, одноголосно визнали таким, що начебто відповідає Конституції РФ нікчемний "договір" між Російською Федерацією і так званою "республікою Крим" про прийняття до складу РФ цього квазіутворення", - заявили у ГПУ.

У Генпрокуратурі підкреслили, що судді виносили рішення поспіхом на прохання президента РФ.

"Таким чином, штучна легітимізація керівництвом Російської Федерації окупації частини території України – Автономної республіки Крим і міста Севастополь, була б неможливою без указаного незаконного рішення суддів Конституційного суду РФ. Судді Конституційного суду Російської Федерації сприяли представникам влади і Збройних Сил РФ шляхом усунення перешкод у вчиненні ними умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків у вигляді окупації частини території України та заподіяння матеріальних збитків нашій державі на суму понад 1 трильйон грн", - додали у ГПУ.

У разі нез’явлення до Головної військової прокуратури у визначений строк без поважних причин підозрюваних буде оголошено в розшук та скеровано до суду клопотання про надання дозволу на їх затримання з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, Росія з моменту анексії видобула в окупованому Криму та на шельфі 7,2 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна приєднання Криму до РФ не визнає, як і більшість країн Заходу, які ввели щодо Росії низку політичних і економічних санкцій.

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