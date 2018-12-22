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Грабіжники вбили депутата райради в Дніпропетровській області

Під час вимагання один з нападників завдав власнику будинку ножове поранення
У Дніпропетровській області у селі Саксаганське невідомі пограбували будинок депутата місцевої райради, чоловік помер від отриманого ножового поранення.
Грабіжники вбили депутата райради в Дніпропетровській області Фото: google.com

"Подія трапилася ввечері 21 грудня в одному з приватних будинків одного з сіл Криничанського району. Група невідомих у балаклавах проникла в приватне домоволодіння. Нападники зв'язали господаря будинку 1960 р.н., його дружину і дочку. Під загрозою ножа і предмета, схожого на пістолет, зловмисники заволоділи грошима і майном сім'ї", - повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Під час вимагання один з нападників завдав власнику будинку ножове поранення, від отриманої травми чоловік помер у лікарні.

За фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 2 п. 6 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України.

Укрінформу підтвердили в поліції, що загиблий був депутатом районної ради.

Прес-служба Криничанської РДА своєю чергою повідомила про трагічну загибель депутата Олександра Грушки, директора сільськогосподарського ТОВ "Карат Плюс".

Нагадаємо, у Запорізькій області представники місцевого злочинного угрупування вивезли в багажнику автомобіля та побили голову державної виконавчої служби Приморського району Сергія Гогунського.

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22 12 2018 15:57
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