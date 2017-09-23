Град з куряче яйце у Бердичеві завдав шкоди на 6,4 мільйона гривень: оголошено надзвичайну ситуацію Негода пошкодила покрівлі щонайменше 1950 приватних будинків, а також шкіл та дитячих садків

23 вересня у місті Бердичів Житомирської області оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня через пошкодження напередодні градом житлових будинків та порушення нормальних умов життєдіяльності населення.

Фото: dsns.gov.ua

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на базі міської ради організували прийом заяв від громадян та проведять оцінку заподіяних негодою збитків. Зокрема, від населення надійшли заяви про пошкодження покрівель понад 1950 приватних домоволодінь. Також потребують капітального ремонту або заміни дахи у 6 школах та 4 дитячих дошкільних навчальних закладах районного центру.

Фото: dsns.gov.ua Орієнтовна вартість заподіяних збитків перевищує 6,4 млн. грн. Бійці ДСНС вже почали аварійно-рятувальні роботи щодо перекриття пошкоджених покрівель листами шиферу. Відновлювальні роботи тривають з 22 вересня.

Фото: dsns.gov.ua Нагадаємо, град розміром з куряче яйце випав у Бердичеві в четвер, 21 вересня.

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