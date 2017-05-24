"Гради" бойовиків у зоні АТО не вщухають, 1 українського бійця поранено

За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі, терористи продовжують застосовувати "Гради"

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Ситуація на сході України залишається напруженою, минулої доби російсько-терористичні війська 53 рази відкривали вогонь по українських воїнах.

Зокрема, на Приморському напрямку було зафіксовано 29 обстрілів. Терористи обстріляли позиції в районі Широкиного зі 120-мм мінометів, випустивши два десятки смертоносних снарядів. Вороги гатили з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Талаківки, Гнутового, Новотроїцького та Водяного. З західних околиць тимчасово окупованого Донецька бандформування відкривали вогонь з 82-мм мінометів по наших оборонних укріпленнях на підступах до Мар'їнки та Красногорівки.

Окупанти 13 разів порушили "режим тиші" на Донецькому напрямку, застосовували важке артилерійське озброєння, яке заборонене Мінськими угодами. Південне передмістя Авдіївки потрапило під вогонь з РСЗВ "Град" та 120-мм мінометів. Під час цього обстрілу декілька реактивних снарядів бойовики випустили по житловому сектору Авдіївки, внаслідок чого один місцевий мешканець був поранений, 4 приватні будинки - зруйновані вщент, ще більше десятка житлових споруд - пошкоджені. Пізніше на цій ділянці противник двічі вдарив з потужних систем ствольної артилерії калібру 152 мм. Бойовики також обстрілювали укріплення біля Пісків зі 120-мм мінометів.

Режим припинення вогню на Луганському напрямку було порушено 11 разів. До опівночі окупанти відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новоолександрівки та Новозванівки з великокаліберних кулеметів. Українські захисники біля Кримського та Валуйського потрапили під обстріл з гранатометів та стрілецької зброї

"В результаті бойових дій минулої доби 1 військовослужбовець ЗС України був поранений", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.