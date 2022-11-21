НОВИНИУ Києві у понеділок, 21 листопада, застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла
Фото: УНІАН
Про це повідомляє Yasno.
"За вказівками НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Іспанія передала Україні партію генераторів.
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21 11 2022 11:43 МЕДІА
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