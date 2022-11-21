Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

У Києві у понеділок, 21 листопада, застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.

Фото: УНІАН

Про це повідомляє Yasno. "За вказівками НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - сказано в повідомленні. Раніше повідомлялось, що Іспанія передала Україні партію генераторів.

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