Графіки відключення світла можуть стати комфортнішими наступного тижня

Масовані удари рф по енергосистемі України викликали проблеми в електропостачанні у низці регіонів, через що застосовуються планові та аварійні відключення, проводяться ремонтні роботи. З наступного тижня відключень може поменшати, якщо не буде нових ворожих атак.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, найскладніша ситуація після п'яти російських масованих ракетних ударів склалася на північному сході України, зокрема у Київській та Харківській областях.

Так, у цих регіонах, крім графіків планових погодинних відключень, доводиться застосовувати додаткові аварійні, щоб збалансувати енергосистему.

Дефіцит саме у цих регіонах перевищує 1000 мегаватів, але протягом дня він змінюється.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити ситуацію в мережі як у Києві та області, так і в північному регіоні –Харківській, Полтавській та Сумській областях... Я думаю, що нам усім, споживачам у цих регіонах потрібно потерпіти кілька днів, за умови, що не буде обстрілів, для того, щоб вже були відчутні покращення, аби графіки відключення стали більш комфортними", – розповів Кудрицький.

В Укренерго зазначають, що цього тижня енергетикам "доведеться ще попрацювати" і за умови відсутності нових ракетних обстрілів вдасться покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах країни.

Він підкреслив, що наразі ключовим завданням Укренерго є ремонт магістральних мереж саме у центральному та північному регіоні, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших областей.

"Це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електроенергії", – додав Кудрицький.

Глава правління Укренерго також звернув увагу, що місцева влада та енергетики "розуміють всі сьогоднішні ризики і готуються до найгірших сценаріїв, ймовірність яких залежить від інтенсивності ракетних обстрілів".

Раніше повідомлялось, що медичні заклади України забезпечені електрогенераторами.