Графіки віялових відключень зроблять справедливішими, – глава "Укренерго"

При аварійних відключеннях не повинно бути сильних перекосів між споживачами.

"За результатами останніх тижнів, коли запроваджувалися графіки, ми плануємо провести з кожним обленерго сесію, проаналізувати ефективність цих графіків – наскільки і як вони були виконані", – сказав він.

При цьому будуть проаналізовані списки споживачів, заведених під ці графіки, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження відключень між споживачами.

"Ми це робитимемо для того, щоб зробити ці графіки більш м'якими для споживача і справедливо розподілити навантаження", – додав Кудрицький.

Глава "Укренерго" заявив, що переліки споживачів, що відключаються, складають оператори розподільчих мереж (обленерго). Використання графіків відключень пов'язане з конкретною ситуацією, що склалася в енергосистемі у певний момент. Мета кожного оператора системи розподілу – виконати команду з обмеження споживачів від головного Диспетчерського центру "Укренерго".

"Якщо "Укренерго" каже, що в такій області необхідно зменшити споживання на 30 МВт або 40 МВт, завдання обленерго – якнайшвидше виконати цю команду. І щоб зробити це швидко, іноді просто вибирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження та збалансувати енергосистему. Так простіше та швидше. Тому буває, що за графіками аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів", – розповів Кудрицький.

Як повідомляв iPress, 23 жовтня НЕК "Укренерго" обмежила постачання для споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини для уникнення перевантаження мереж у цих регіонах.