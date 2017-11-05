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Гранатомет в офісі ОУН - музейний експонат, - Коханівський

"Націлювали гранатомет на міліцію, коли вже почали йти ватники"
Лідер "руху ОУН" Микола Коханівський підтвердив, що в офісі на вулиці Мазепи, який штурмувала поліція 9 травня, був тубус гранатомета.
Гранатомет в офісі ОУН - музейний експонат, - Коханівський Фото: ruptly

"Цей тубус - музейний експонат", - заявив Коханівський журналістам біля будівлі МВС, інформує УНН.

"Так, вони цей тубус націлювали на міліцію, було таке. Кидали димовухи, коли вже почали йти ватники", - сказав Коханівський.

Нагадаємо, що маршрут акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" в Києві пролягав повз офіс Добровольчого руху "ОУН" на вул. Мазепи. Лідер "ОУН" Микола Коханівський обіцяв зірвати акцію. Щоб не допустити цього, поліція затримала 27 осіб в офісі "ОУН". На них склали протоколи про адміністративні правопорушення та відпустили. Одного з учасників "ОУН" взяли під арешт.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що поліція пішла на штурм офісу "руху ОУН" 9 травня в Києві, тому що в одному з вікон помітили людину з гранатометом.

Сьогодні, 11 травня, активісти прийшли під будівлю Міністерства внутрішніх справ України з вимогою відставки його очільника Арсена Авакова.

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11 05 2017 15:58
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