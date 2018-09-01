На Луганщині в будинку 55-річної жінки вилучили арсенал зброї
"В ході проведення санкціонованого обшуку в будинку 55-річної жінки в одній з порожніх кімнат правоохоронці виявили та вилучили: понад 14 тис. патронів різного калібру, 31 "РПГ", 4 міни "МОН", 40 гранат, 14 запалів "УЗРГМ", 26 пострілів до "РПГ", 18 стартових двигунів до пострілів "РПГ", дві ручні димові гранати, два наземних сигнальних патрони і дві димові міни "ДМ-11", – повідомили в прес-службі Національної поліції України.
У відомстві додали, що господиня будинку навіть не підозрювала про це, тому що тривалий час здавала будинок в оренду.
Зазначається, що інцидент внесли до ЄРДР і кваліфікували за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вживають заходів зі встановлення та затримання власників вилученого.
Нагадаємо, в одному із сіл Дніпропетровської області 10-річний хлопчик знайшов саморобний вогнепальний пристрій і випадково застрелив свою 2-річну сестру.
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