На Луганщині в будинку 55-річної жінки вилучили арсенал зброї

Відзначається, що жінка тривалий час здавала будинок в оренду

В Луганській обл. при проведенні обшуку в будинку 55-річної жінки правоохоронці вилучили арсенал зброї.

"В ході проведення санкціонованого обшуку в будинку 55-річної жінки в одній з порожніх кімнат правоохоронці виявили та вилучили: понад 14 тис. патронів різного калібру, 31 "РПГ", 4 міни "МОН", 40 гранат, 14 запалів "УЗРГМ", 26 пострілів до "РПГ", 18 стартових двигунів до пострілів "РПГ", дві ручні димові гранати, два наземних сигнальних патрони і дві димові міни "ДМ-11", – повідомили в прес-службі Національної поліції України.

У відомстві додали, що господиня будинку навіть не підозрювала про це, тому що тривалий час здавала будинок в оренду.

Зазначається, що інцидент внесли до ЄРДР і кваліфікували за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вживають заходів зі встановлення та затримання власників вилученого.

Нагадаємо, в одному із сіл Дніпропетровської області 10-річний хлопчик знайшов саморобний вогнепальний пристрій і випадково застрелив свою 2-річну сестру.