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Грант на $4,5 мільярда від Світового банку отримає Україна – підписано угоду

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі $4,5 млрд.
Грант на $4,5 мільярда від Світового банку отримає Україна – підписано угоду Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Урядовий портал.
 
Зазначені грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
 
"Ми вдячні уряду Сполучених Штатів Америки та команді Світового банку за тривалу співпрацю, фінансову підтримку та солідарність з Україною. Зазначені грантові кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб для нашої країни. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором", – зазначив під час підписання угоди Марченко.
 
Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд доларів США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
 
На сьогодні в Україні впроваджується спільний із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) й Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму 6,3 млрд доларів США та 1,441 млрд євро, з них грант – 5,8 млрд доларів США. Ці кошти спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій як на національному, так і регіональному рівнях.
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24 11 2022 20:31
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