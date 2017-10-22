Грантові інвестиційні проекти в Україні реалізуються лише на 40%
Про це повідомляє DT.UA.
У матеріалі йдеться, що багато проектів реалізовані лише частково, терміни виконання давно минули і продовжуються з року в рік. При цьому темпи створення нових проектів і підписання угод про виділення чергових коштів на ті ж потреби не зменшуються.
За останні роки структура портфеля проектів МФО почала змінюватися, тепер у ньому переважають інвестиційні проекти, що забезпечують енергоефективність і енергонезалежність, а також модернізацію інфраструктури та житлово-комунального сектора. Другою за обсягами залучених коштів залишається транспортна галузь.
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Однак у секторі ЖКГ відсоток виконання планового показника використання коштів за цими проектами щорічно зменшувався і у 2016 році становив 10,4% (2014 – 113,9%, у 2015 році – 33,6%).
У 2014 році на реалізацію енергетичних проектів вибрали 72% виділених коштів, у 2015 році – 64%, у 2016 – уже 55%.
У сфері транспорту 2014 році вибірка була на рівні 73%, у 2016 році скотилася до 47%.
Позитивну динаміку продемонструвала лише соціальна сфера і завдяки низькій порівняльній базі – у 2015 році році вибірка становила 12,7%, а в 2016-му зросла до 43%.
Нагадаємо, у Львівській області викрили факт безпідставної виплати коштів міжнародного гранту, призначених для рекультивації забрудненого хімічним виробництвом сірчаного полігону у Яворівському районі.
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