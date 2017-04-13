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Постраждалий від вибуху гравець "Боруссії" вийде на поле через місяць

Футболіст постраждав у Дортмунді
Футбольний захисник повернеться на ігрове поле після місячної реабілітації.
Постраждалий від вибуху гравець "Боруссії" вийде на поле через місяць "Боруссія", Дортмунд. Фото: ua-football.com

Постраждалий під час вибуху у Дортмунді 26-річний футбольний захисник "Боруссії" та національної збірної Іспанії Марк Бартра пропустить чотири тижні.

Про це повідомив у Twitter німецького клубу головний тренер "Борусії" Томас Тухель, передає Еspreso.tv.

Нагадаємо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталися три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, де були розміщені спортсмени. В результаті, поранення отримав центральний захисник, іспанець Марк Бартра.

Через деякий час поліція міста повідомила, що в ході інциденту, швидше за все, були використані "серйозні вибухові речовини". Також правоохоронці заявили, що вибухи можна вважати атакою, спрямованої на "Боруссію".

Ще пізніше на місці вибухів у Дортмунді біля автобуса футбольної команди "Боруссія" була знайдена записка, укладач або укладачі якої беруть на себе відповідальність за те, що трапилося.

Правоохоронні органи підозрюють у скоєному двох ісламістів.

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13 04 2017 20:45
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