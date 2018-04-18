Гравець Динамо назвав суму компенсації за розстріляне авто

Півзахисник Динамо Денис Гармаш хоче відсудити 1,3 мільйона гривень за свій розстріляний автомобіль.

Про це повідомив юрист гравця Віктор Фоменко в інтерв'ю Футбол 24. За його словами, Гармаш вже подав до суду на комунальне підприємство, яке обслуговувало паркінг, на якому в грудні 2017 року було розстріляно його автомобіль.

Футболіст хоче відшкодування 1 326 242 гривень компенсації.

Гармаш ставив свій автомобіль на платному паркінгу, на територію якого не можна заходити стороннім. У день, коли автомобіль Гармаша був розстріляний, паркінг охороняв один чоловік, хоча входів на нього - чотири. З камер відеоспостереження було зроблено висновок, що розстріл автомобіля стався в території паркінгу.

У грудні минулого року в Києві невідомі обстріляли автомобіль гравця київського Динамо. Інцидент стався на підземному паркінгу на Дніпровській набережній.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. ЗМІ повідомляли, що автомобіль півзахисника Динамо розстріляли за борги. Сам Гармаш цю інформацію спростував.

За даним фактом співробітники поліції почали кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.