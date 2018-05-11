Грем Філіпс провокував на бійку посла України в Австрії

У своєму дописі посол засудив минулу діяльність Філіпса, заявивши, що він "живиться на війні"

Прокремлівський пропагандист Грем Філліпс намагався спровокувати на бійку та називав "фашистом" посла України в Австрії Александра Щербу.

За словами Щерби, конфлікт стався біля будівлі посольства України у Відні, коли Філіпс записував відео. Він не помітив, як посол підійшов до нього.

"Нещасне таке, з незастібнутими, пардон, штанами. Аж підскочило від переляку – не чекало геть. Ну а потім почалося: "Саша ти фашист. Саша ти г-дон". Пару разів мене штовхало в груди. Професійно штовхало, хотіло на бійку спровокувати", - розповів український дипломат на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі посол засудив минулу діяльність Філіпса, заявивши, що він "живиться на війні".

"Зрозумійте мене: хоча б хтось, хоча б раз мав вийти до нього і сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі і війні. Без цієї ненависті, злоби і війни воно було б ніщо. Воно і є ніщо. Я йому це передав. Від всіх нас", - написав Щерба.

Як повідомлялося, Грема Філліпса після появи на сході України в 2014-2015 роках на боці проросійських терористів депортовано в липні 2014 року з України, а в березні 2016 - з Латвії, тепер він влаштувався в окупованому Криму.

Відзначимо, що Грему Філіпсу заборонили в'їзд в Україну на три роки у липні 2014 р., тоді СБУ затримала Філліпса та прийняла рішення про видворення його за межі України.

Нагадаємо, що британського блогера і проросійського пропагандиста Грема Філліпса поліцейські вивели з парламенту Великої Британії.