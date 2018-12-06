Греція досягла угоди з Македонією щодо нової назви цієї країни

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни.

"У мене є хороші новини... ми дійшли згоди з прем'єр-міністром Колишньої Югославської Республіки Македонії щодо питання, яке вже багато років викликає суперечки", - цитує Ципраса Reuters.

Раніше прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що компромісним варіантом перейменування країни стала назва Республіка Ілінденська Македонія.

Він зазначив, що вже обговорив нову назву зі своїм грецьким колегою Ципрасом.

"Республіка Ілінденська Македонія є можливим компромісом, по-англійськи - Republic of Ilinden Macedonia, албанською - Republika Ilindenase e Maqedonisё", - заявив Заєв.

Прем'єр-міністр повідомив, що з питання перейменування буде проведено референдум.

Нагадаємо, що 30 травня, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв оголосив про намір провести референдум щодо нової назви держави. Він додав, що у багаторічній суперечці із сусідньою Грецією про назву Македонії досягнуто "принципової угоди". Серед варіантів нової назви фігурують такі варіанти: Ілінденська Македонія, Горна (Верхня) Македонія, Северна (Північна) Македонія, Македонія-Скоп'є.

Раніше повідомлялося, то Македонія погодила з Грецією назву "Республіка Ілінденська Македонія".

Суперечка навколо назви Македонії виникла у 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Причина конфлікту в тому, що у складі Греції є область Македонія, яка займає чверть площі цієї держави. Афіни побоюються, що в разі закріплення назви Македонія за сусідньою країною, Скоп'є може пред'явити територіальні претензії на грецьку область.

Через грецьку позицію офіційна назва Македонії в ООН з 1993 року - "Колишня югославська республіка Македонія", а Греція блокує її вступ до Євросоюзу і НАТО.